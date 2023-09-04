Sel bölgesinde çalışmalar aralıksız sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, aşırı yağıştan kaynaklı sel ve su baskınlarının olumsuz etkilediği Bünyan ilçesi Kahveci Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.

Etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan afet sonrası büyükşehir belediyesi ekiplerinin, koordineli bir şekilde sel bölgelerinde gece gündüz demeden çalışmaları aralıksız sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sabahın ilk saatlerinde kuvvetli yağışlardan etkilenen Bünyan ilçesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Büyükkılıç, ilçe sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletirken, ekiplerden yapılan çalışmalarda son durum hakkında bilgiler aldı. Bünyan ilçesinde özellikle Kahveci Mahallesi ve çevre mahallelerde yaşanan sel felaketi bölgesinde incelemelerde bulunan ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada; “Bünyan’ımızın Kahveci Mahallesi’ndeyiz. Buradaki dostlarımıza geçmiş olsun vesilesi ile geldik. Dün akşamüzeri olan yağmurun buraya yoğun bir şekilde kısa sürede yağmasıyla taşkın kanalıyla ilgili Devlet Su İşleri’mizin yapmış olduğu ıslah projesine rağmen ister istemez dallar, ağaçlar, kayalar yukarıdan gelince böyle bir tablo oluşmuş. Ona bağlı olarak bir miktar yemlerle, tohumlarla, samanlarla ilgili mağduriyet oluşmuş, bir kamyonet sürüklenmişti. Onlarla ilgili tespitlerimizi yaptık” diye konuştu. Büyükkılıç, büyükşehir belediyesi ve Bünyan Belediyesi’nin el ele vererek bölgenin selden kaynaklı mağduriyetinin giderileceğine vurgu yaptığı konuşmasında, şunları söyledi:

“Hacılar, Yahyalı, Yeşilhisar, Bünyan ve Talas’ta özellikle çalışmalar oldu. Kayseri’mizin her tarafında yapılan çalışmalar oldu. Devletimizin eli kolu uzundur. Belediyemiz ve ilçe belediyemiz el ele burasının mağduriyetini hiçbir sıkıntı oluşturmadan giderecektir. Allah’a şükürler olsun cana gelmemiş olması bizi kısmen de olsa rahatlatmıştır. Adı üzerinde bir felaket. Büyüklerimizle görüştüğümüzde ilk defa böyle bir yağış, böyle bir sel felaketi gördüklerini söylüyorlar. Tekrar geçmiş olsun diyoruz. Üzerimize düşeni yaparız.”

Tüm ekiplere talimatlarını verdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Burada itfaiyemiz var, Bünyan Belediyemiz var, fen işlerimiz var. Araç gereç ne gerekiyorsa üzerimize düşeni yapacağız, tertemiz köyümüzü ortaya çıkaracağız. Hiç kimse endişe etmesi” dedi.

Başkan Büyükkılıç’a inceleme esnasında Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen ile daire başkanları da eşlik etti.