Semt pazarında rekor fiyat bamyanın

Kayseri’de vatandaşlar alışveriş için semt pazarının yolunu tutuyor. Yaz ürünleri de tezgahlarda yerini alırken Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’nda da yoğunluk yaşanıyor; muzun kilosu 50 lira ile 55 lira arası, çileğin kilosu 50 lira ile 70 lira arası, nektarının kilosu 15 lira ile 25 lira arası, kirazın kilosu 50 lira ile 70 lira arası, eriğin kilosu 35 lira ile 100 lira arası, kavunun kilosu 15 lira ile 30 lira arası, greyfurtun kilosu 12 lira ile 16 lira arası, şeftalinin kilosu 55 lira ile 60 lira arası, domatesin kilosu 15 lira ile 20 lira arası, limonun kilosu 30 lira ile 35 lira arası, salatalığın kilosu 15 lira ile 25 lira arası, yeşil fasulyenin kilosu 30 lira ile 40 lira arası, mantarın 60 ile 100 lira arası, soğanın kilosu 10 lira ile 20 lira arası, biberin kilosu 15 lira ile 25 lira arası, dolmalık biberin kilosu 25 lira ile 30 lira arası, kabağın kilosu 10 lira ile 25 lira arası, patlıcanın kilosu 20 lira ile 25 lira arası, yeşil fasulyenin kilosu 30 lira ile 40 lira arası, bamyanın kilosu 50 lira ile 150 lira arası, mantarın kilosu 60 lira ile 100 lira arası, değişen fiyatlarla alıcıyı buluyor.

Elmanın kilosu 16 liradan, kayısının kilosu 50 liradan, karpuzun kilosu 100 liradan, sarımsağın kilosu 100 liradan, patatesin kilosu 20 liradan, semizotu 10 liradan, roka 10 liradan, maydanoz 10 kilosu liradan, ekşimen 10 liradan, yeşil soğanın bağı ise 20 liradan satışa sunuluyor.