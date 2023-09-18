Şeyh İbrahim Tennuri Hazretleri anıldı

Bu haftaki programda, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu, Kayseri’nin en önemli manevi mimarlarından olan Şeyh İbrahim Tennuri Hazretlerinin hayatını anlattı.

TYB Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu, TYB Yönetim Kurulu üyesi Vedat Önal, Yazar Halit Erkiletlioğlu, TYB Kadın Kolları Başkanı Meral Bulut, Emişe Atun, Bilge Çalıcı, Ahmet Sıvacı, Bekir Oğuzbaşaran ve Yüksel Kalkan’ın yanı sıra davetli yazarlar ve vatandaşlar katıldı.

TYB Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu, 1453’te İstanbul’un Fethi ile başlayan ve Fatih Sultan Mehmet ile devam eden konuşmasında, Fatih ‘in hocası Akşemsettin, Mola Gürani ve Somuncu baba gibi Anadolu’ya malolmuş şahsiyetlerden bahsederek yaptığı giriş konuşmasının ardından, Şeyh İbrahim Tennuri Hazretlerinin hayatını anlattı. Onun en önemli eserlerinden birisi olan ‘Gülizar Name’ isimli şiirsel na’tından örnekler verdi.

Mehmet Hüsrevoğlu, İbrahim Tennuri Hazretlerinin Amasya’da doğduğunu ve 1482 yılında Kayseri’de vefat ettiğini anlattı. Ayrıca Onun, 15. yüzyıl tasavvufçularının önemli isimlerinden birisi olduğunu belirterek, “Aşık” takma adıyla şiirler yazdığını anlattı. Amasya'da doğduğunu ancak 1482'de Kayseri'de öldüğünü ve XV.'inci yüzyılda Kayseri'de yaşamış mutasavvıf, şair, ilim ve hikmet sahibi bir zat olduğunun altını çizdi.

Hüsrevoğlu konuşmasında şunları kaydetti: “Kayseri’de bulunan Şeyh Tennuri Cami 1466 yılında bizzat Şeyh İbrahim Tennuri tarafından mı veya 1586 yılında oğlu Şeyh Abdurrahim Efendi tarafından mı inşa ettirildiğine dair iki farklı görüş mevcut. Kare planlı olarak yapılan camiye yapışık bir mimaride olan türbenin, 1484-1485 yıllarında inşa edildiğini biliyoruz. Kayseri’de örnekleri çok görülen klasik Selçuklu kümbetlerine benzeyen türbeye, camiden geçişi sağlayan bir eyvan mevcuttur. Türbede üç sanduka bulunmaktadır. Şeyh İbrahim Tennuri, oğlu ve halifesi Şeyh Lütfullah, yine oğlu ve halifesi Ali Sultan’ın burada yattığı bilinmektedir. Cami ve türbenin yanında bulunan ve 1482 yılında yapıldığı tahmin edilen çeşme ise günümüze kadar pek çok onarım görmüştür.” dedi.

Daha sonra Şeyh İbrahim Tennuri Hazretlerinin eserleri ile ilgili de bilgiler veren Hüsrevoğlu, Şeyhin Kayseri’ye büyük hizmetleri geçen önemli bir şahsiyet olduğunun altını çizdi. Program hatıra fotoğrafı ile sona erdi.