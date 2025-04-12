Şeyhşaban'da ahır ve ev çöktü: 35 koyun ve 2 eşek telef oldu

Şeyhşaban Mahalle Muhtarı Şerafettin Akduran, mahalle sakinlerinden İsmail Çakmak’a ait yapının henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktüğünü duyurdu. Ahır ve konutun bir arada yıkılması sonucu 35 küçükbaş hayvan ile 2 eşeğin telef olduğu belirtilirken olayın ardından ilgili mercilere haber verildiği ve kısa sürede enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacağı bildirildi.

Şeyhşaban Mahalle Muhtarı Şerafettin Akduran, yaşanan talihsiz olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Köy halkımızdan İsmail Çakmak'ın ahır ve üzerindeki ev birlikte yıkılmıştır. Can kaybının olmadığı yıkımda 35 küçük baş koyun 2 eşek telef olmuştur. Yetkili makamlara bildirirerek enkaz kaldırma çalışmaları başlayacaktır. Tüm yetkimiz ve destegimizle yanlarında bulunacagimiz ailemize geçmiş olsun diliyorum” dedi.