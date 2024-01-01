Seyir halindeki TIR'dan Alevler yükseldi
Kayseri Adana yolunda seyir halindeki bir TIR'da yangın meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yanan TIR'da ağır maddi hasar meydana geldi.
- 01.01.2024 19:16
- Güncelleme: 01.01.2024 19:16
Kayseri Adana yolunda seyir halindeki bir TIR’da yangın meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yanan TIR’da ağır maddi hasar meydana geldi.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN