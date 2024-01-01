Seyir halindeki TIR’dan Alevler yükseldi

Kayseri Adana yolunda seyir halindeki bir TIR’da yangın meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken yanan TIR’da ağır maddi hasar meydana geldi.