Saadet Partili Harmancı: “İktidar olduğumuzda her genç kendi okuduğu bölümle alakalı iş yapabilecek”

Saadet Partisi Kayseri Gençlik Kolları İl Başkanı Ahmet Fuat Harmancı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Siyasi Gündem’ programına katılarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı. Harmancı, genel seçimlerde gençlik kollarının çeşitli bölgelerde stantlar açarak sahada çalıştığını söyleyerek, “Gençlik kolları olarak; vatandaşlarımızla birebir temasta bulunmak için Kayseri’nin çeşitli yerlerinde stantlar açtık. Stantlarımızda ve sahada çay, gazete ve broşür dağıtımı gibi faaliyetlerimiz oldu. Gençlerimize, vatandaşlarımıza Millî Görüşü daha iyi anlatabilmek adına Teşkilat mensubu ve katılım sağlamak isteyen vatandaşlarımızla kamplar düzenlediğimiz oldu. Saadet Partisi, iktidar partisinden ayrılmış bir parti. Bu konudan dolayı vatandaşlardan tepki alıyorduk, özellikle de sosyal medyadan çok ağır eleştiri ve tepkiler geliyordu ancak sahada ağır bir tepki almadık. Özellikle de milletvekilimiz sayın Mahmut Arıkan ile birlikte yaptığımız çalışmalarımıza baktığımız zamanda sahadan hiçbir tepki almadığımızı söyleyebilirim. Aksine ‘Artık bu düzen değişsin, seçilin ve biz de refaha kavuşalım’ şeklinde dönüşler alıyorduk” diye konuştu.

‘SOSYAL MEDYADAN DAHA ÇOK ETKİLEŞİM ALINABİLİYOR’

Gençlere sosyal medyadan daha fazla ulaşılabildiğini ve güncel yaşamdaki saha çalışmalarının, reklam panolarının gençler üzerindeki etkisinin sosyal medyaya nazaran daha az olduğunu belirten Harmancı, “Sosyal medyanın gençlerin üzerindeki etkisi çok fazla, kullanma sürelerine baktığımızda bir gencin ortalama sosyal medyayı kullanma süresi 3-4 saati bulabiliyor, artık kimse gazete okumuyor ya da billboardlara verdiğiniz bir reklamı umursamıyor. Ancak sosyal medya kullandığımız süre zarfında okuduğumuz gönderilerdeki, izlediğimiz videolardaki ve video arasındaki reklamlara daha duyarlı, bu yoldan daha çok tanınırlık ve etkileşim elde edilebiliyor. Biz de Saadet Partisi olarak sosyal medyayı en iyi kullanan siyasi partilerden biri olabiliriz. Kayseri’de ortalama 700-800 bin seçmen var; her bir seçmenle her an görüşme sansımız yok maalesef, kapı kapı gezsek dahi imkansıza yakın bir durum mevcut. Her ne kadar sosyal medya üzerinden etkileşim almak daha mümkün olsa da temel yöntemleri terk etmemek lazım çünkü birebir temas da her zaman önemlidir” ifadelerini kullandı.

‘GENÇLERİN HAKLARINI ARAMALARI GEREKLİ’

Teşkilatlarına katılacak yeni kişilere her zaman açık olduklarını ve her gencin siyaset yapmasını gerektiğini söyleyen Harmancı, “Gençlik kollarına katılmak isteyen bir arkadaşımız genel merkezimizin, il başkanlarımızın numaralarına web sitemizden ulaşabilirler, bununla birlikte parti teşkilatımız her zaman açık; Kayseri Milletvekilimiz Mahmut Arıkan da gençlere çok önem veriyor. Kendisine ulaşabilme konusunda bize çok yardımcı oluyor. Danışmanları dahil birebir de iletişime geçebiliyoruz yardımcı oluyor. Bir genç siyasetçi olarak da gençlere siyaset yapmalarını öneririm; bizle olur veya olmaz anca k bir şekilde siyaset yapmaları gerekiyor. Çekingen olmamaları, haklarını aramaları lazım” dedi.

Kayseri’de gençlerin belli bir saatten sonra yapacak aktivite bulamadıklarını iddia eden Harmancı, “Kayseri’de gençlerimiz akşam belli bir saatten sonra yapacak bir aktivite bulamıyorlar, Talas’ın paraşüt alanında oturmak dışında çok da bir şey yapamıyorlar. Kayseri’de kış sporları yapılabiliyor ancak maliyetlerden dolayı yapamıyorlar. Şehrin belli bir potansiyeli var ancak bunu kullanamadıktan sonra ne anlamı var? Gençler bu konuda ne yapsın? Bu kabul edilebilir bir durum değil.” şeklinde konuştu. Ayrıca Kayseri’nin en büyük İç Anadolu şehirlerinden birisi olduğunu ancak en az hizmet alan şehirlerden birisi olduğunu iddia ederek, “Kayseri, İç Anadolu’nun en büyük şehirlerinden birisi ve böyle bir şehrin ticaretinin daha hızlı, sosyal yaşantısının daha aktif olması gerektiğini düşünüyorum. Daha inovatif ve katma değeri yüksek olan yatırımlar yapmamız gerekiyor, bunun yanında vergilendirmeye en çok dahil edilen ancak en az hizmet alan şehirlerden de bir tanesi. Doğru düzgün bir otoban yok, yıllardır hızlı tren sözü veriliyor ancak halâ bir çalışma ya da faaliyet yok. Kayseri hızlı treni hak etmiyor mu?” ifadelerini kullandı.

‘SİYASİLERİN BAŞARISIZLIKLARINI GENÇLERE YÜKLEYEMEYİZ’

Gençlerin iş beğenmemesinden ziyade çalıştıklarının karşılığını alamadıklarını ve bu yüzden gençlerin yurt dışına gittiğini iddia eden Harmancı, “ ‘Gençler iş beğenmiyor’ sözü, toplum tarafından uydurulmuş çok büyük bir yalandır. Siyasilerin başarısızlıklarını gençlere yükleyerek bu sorunları çözemeyiz. Emek kutsaldır, her yapılan mesleğe saygımız sonsuzdur yanlış anlaşılmasın; madem gençler iş beğenmiyor da neden Almanya’da garson olmak, Amerika’da kurye olmak için neden can atıyor? Demek ki burada beğenilmeyen şey meslek değil; gençlerin aldığı karşılık. Ayrıca ülkede üniversiteler açılıyor, çok güzel binalar inşa ediliyor ancak içerisinde doğru düzgün bir eğitim-öğretim kadrosu yok. Gençler bir şekilde diploma alıyorlar ancak severek üniversite okuyamıyorlar. ‘Üniversite açtık’ diyebilmek için üniversiteler açıyoruz. O üniversitelerden mezun olup işsiz kalındığında gençlerimize ‘kendini geliştirseydin’ diye genci eleştiriyoruz. Bunlar kabul edilebilir eleştiriler değil; biz iktidar olduğumuzda her gencimiz kendi okuduğu bölümle alakalı iş yapabilecek” şeklinde konuştu.