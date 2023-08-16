Sıcaktan bunalanlar Büğleyen'in buz gibi soğuk suyunda serinledi

Termometrelerin zaman zaman 40’ın üzerine çıktığı Kayseri’nin Develi ilçesinde sıcaktan bunalan vatandaşlar buz gibi suyu ile meşhur Büğleyen’e girerek serinledi.

Kayseri’de etkili olan sıcak havalar, vatandaşlar bunalttı. Kent merkezindeki vatandaşlar sıcaktan korunmak için kendilerini gölgeye atarken, Develi ilçesinde yaşayanlarda Büğleyen Mesire Alanına akın etti. Özellikle hafta sonlarında ziyaretçi akınına uğrayan mesire alanında Erciyes’ten akan buz gibi suya giren vatandaşlar, serinlemenin mutluluğunu yaşadı.