Çalıksoy: 'Tehdite şiddete asla boyun eğmeyeceğiz'
CHP Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ulaşım Komisyonu Üyesi ve Talas Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy: 'Genel başkanımız sayın Özgür Özel çıktığı iktidar yolculuğundan döndüremeyeceklerdir tehdite şiddete asla boyun eğmeyeceğiz' dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e TBMM Grup Başkanvekili ve DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninin ardından saldırı gerçekleştirildi. CHP Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ulaşım Komisyonu Üyesi ve Talas Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy saldırıya tepki gösterdi. Çalıksoy:“Kurucu genelbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milletinin bekası için idam fermanına boyun eğmedi Genel başkanımız sayın Özgür Özel çıktığı iktidar yolculuğundan döndüremeyeceklerdir tehdite şiddete asla boyun eğmeyeceğiz.
Yapılan bu hain saldırıyı şiddetle kınıyorum Genel başkanım Özgür Özel’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.