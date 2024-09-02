Sivas Caddesi bina girişinde gasp yapan kişi yakalandı
Kayseri Sivas caddesinde bir apartmandan giren genç kadını gasp ederek kaçan şahıs polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı. 80 bin lira değerindeki çalıntı ziynet eşyaları sahibine eksiksiz şekilde teslim edildi.
Mimarsinan Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın bina giriş kapısndan girmeye çalışan bir kadını, İ.K. isimli 26 yaşındaki şahıs gasp ederek kaçtı.
80 bin lira değerinde gaspa uğrayan kadın olay sonrası durumu polis ekiplerine bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili incelemelerde bulunarak şüpheli İ.K.'yi yakalama çalışması başlattı.
Polis ekipleri tarafından yakalanan İ.K., çaldığı ziynet eşyalarıyla birlikte yakalandı. İ.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken 80 bin lira değerindeki çalıntı ziynet eşyası eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.