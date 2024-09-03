Sivas'ta çok sayıda silah ele geçirildi
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirildi.
Sivas’ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda silah ele geçirildi.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 31 Ağustos - 1 Eylül 2024 tarihleri arasında vatandaşın can ve mal güvenliğini temin etmek meydana gelebilecek olayların önüne geçmek amacıyla bir çok operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda; dört adet bıçak, 6 farklı marka ve çapta tabanca 3 adet kurusıkı tabanca 1 adet av tüfeği ve bu silahlara ait toplam 108 adet fişeğe el konuldu. Operasyonlar kapsamında 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, 3 şahıs hakkında ise Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem yapıldı.