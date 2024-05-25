Sivasspor - Kayserispor: 2-1

Kayserispor, Süper Lig’in 38’nci ve son haftasında Sivasspor’a konuk oldu. Karşılıklı gollerin atıldığı ve müsabaka, Sivasspor’un 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı. Sezonun son müsabakaları olması sonucunda Sivasspor, sezonu 54 puanla 6’ncı sırada tamamlarken Kayserispor 42 puanla 13’üncü sırada tamamladı.

GOL… Dakika 9: Caktas’ın on direğe yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırmakta zorlandığı top, ceza alanı sağında olan Murat’ın önüne düştü. Murat arka direğe doğru ortasını yaptı ve Koita, kale alanı ön çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

GOL… Dakika 24: Kayserispor beraberliği yakaladı! Köşe vuruşunda topun başına geçen Kartal, kale alanı önüne doğru ortasını yaptı ve topu karşılayan Attamah sert bir kafa vuruşuyla skoru eşitledi.

GOL… Dakika 53: Sivasspor yeniden öne geçti. Sağ kanattan hücuma desteğe gelen Murat, ceza alanına gönderdiği ara pası savunmadan sekti ve top, penaltı noktasının önünde olan Caktas’ın önünde kaldı. Caktas ise fırsatı iyi değerlendirerek yakın köşeye yaptığı vuruşla takımını yeniden öne geçirdi.

STAT: Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu

HAKEMLER: Murat Erdoğan, Salih Mazlum, Mert Bulut

SİVASSPOR: Nikolic, Murat Paluli, Appindangoye, Mehmet Albayrak (Dk.66 Camara), Uğur Çiftçi, Turgunbayev, Emrah Başsan (Dk.46 Bartuğ Elmaz), Caktas (Dk.74 Kvet), Charisis, Koita ((Dk.15 Menig) Dk.74 N’Jie), Manaj

KAYSERİSPOR: Onurcan Piri (Dk.90+2 Şamil Öztürk), Attamah, Jeanvier, Arif Kocaman, Carole, Bourabia, Kartal Yılmaz (Dk.84 Talha), Boa Morte, Mehmet Eray Özbek (Dk. 72 Shukurov), Mane (Dk.90+2 Enes Gökçek), Bahoken

GOLLER: Dk.9 Koita ve Dk.53 Caktas (Sivasspor), Dk.24 Attamah (Kayserispor)

SARI KART: Uğur Çiftçi (Sivasspor), Arif Kocaman, Mehmet Eray, Attamah (Kayserispor)