Kayseri’nin İncesu ilçesinde İncesu Belediyesi ve Kayseri Kamp ve Karavan Derneği beraberliğinde bir festivale imza atıldı. İlçede 1’inci İncesu Kamp ve Karavan Festivali düzenlendi. Festival hakkında konuşan Ulusal Kamp Karavan Federasyonu Genel Sekreteri ve Kayseri Kamp Karavan Derneği’nin kurucusu Murat Soygüllücü, ilkini düzenledikleri festivalin çok güzel geçtiğini aktararak, Buradaki organizasyonu Kayseri Kamp Karavan Derneği olarak organize ettik. Yaklaşık 53 karavanla bir etkinlik düzenliyoruz. Bu yıl ilkini düzenliyoruz, 1’inci İncesu Kamp Karavan Festivali olarak İncesu Belediyesi ve Kayseri Kamp Karavan Derneği’nin katkılarıyla böyle bir organizasyon yaptık. Karavancılar çok mutlu, başkanımla dün gezdiğimizde bire birçok güzel geri dönüşler aldık. Herkes çok mutlu, herkes başkanımız ve bizden devamını istiyor. İnşallah dediğimiz gibi daha güzel şekilde devamına ulaşmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

‘BU ORGANİZASYONU HER YIL YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ’

Kayseri Kamp Karavan Derneği Başkanı İbrahim Yıldırım ise İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek’in çok fazla imkân sağladığını söyledi. Yıldırım, “Bizde burada arkadaşlarımızla beraber güzel bir etkinlik yapmaya çalışıyoruz ve devamını da bekliyoruz inşallah. Şu an burada 54 tane karavanımız ve 7 tane de çadırımız var, devamı da geliyor. Gündelik gelen arkadaşlarımızla bayağı kalabalık güzel bir aileyiz. Devamı olacak kesinlikle, başka ilçelerde de olacak burada da olacak. Ve bu 1’inci Geleneksel, bunu her yıl yapmayı düşünüyoruz Belediye başkanımızla beraber, devamı da gelecek” dedi.

Festivale eşi ve çocuklarıyla gelen Matematik Öğretmeni İlker Orman ve eşi İngilizce öğretmeni Ayşen Orman ise “Hem dernek başkanımız hem belediye başkanımız gerçekten çok güzel çalışmalar, hazırlıklar yapmışlar. Doğa ve manzara mükemmel, eğleniyoruz. Bizim için de güzel, çocuklarımızda doğada hafta sonları şehir merkezinden uzakta doğayla baş başa vakit geçiriyor. Güzel, keyifli geçiyor derneğimize ve belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kampa gelen bir diğer İngilizce öğretmeni Celal Şenol ise İncesu ve İncesu Marina’ya ilk defa geldiğini, buranın çok güzel bir yer olduğunu söyleyerek, “Bu kadarını beklemiyordum, belediye çok güzel çalışmış, çok güzel tasarlanmış ve planlanmış. Mekân çok hoşumuza gitti, çok beğendik belediyemize teşekkür ederiz. Derneğimiz de bu iş için çok çaba sarfetti derneğimize ve üyelerimize de emek ve katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız, ailelerimiz çok eğlenceli bir gün geçiriyoruz” dedi.

Ailesiyle kampa gelen minik Defne Yıldırım ve Mehmet Anıl Arık ise, “Buraya geldiğim arkadaşlarımla çok mutluyum, burada saklanbaç oynuyorum ailemle ve kuzenimle geldim. Çocuklara buraya gelmelerini tavsiye ederim havası da çok güzel. Burası çok güzel, oyunlar oynuyoruz. Kamp ve Karavan Derneği’ne teşekkür ediyorum. Burayı bulmuş, bize güzel yerler ayarlamışlar, burada arkadaşlarımızla tanışıp oyunlar oynadık, tüm çocuklar burada mutlu” şeklinde konuştular.