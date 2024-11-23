Sokakta içki içenleri uyardı: Bıçakla ağır yaralandı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sokak ortasında meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

İddiaya göre, Kılıçaslan Mahallesi Ali Cafer Sokak'ta bulunan evinin önünde alkol alan 2 şüpheliyi uyarmak için aşağı inen Y.Y. (28) ile bu kişiler arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Y.Y. bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçaslan Mahallesi Ali Cafer Sokak üzerinde meydana gelen olayda Y.Y. (28), tartıştığı kişi ya da kişilerce bıçaklandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Y.Y., daha sonra ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaparken, kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.