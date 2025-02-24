SP Genel Başkanı Arıkan, 'Duble yola değil, duble yolsuzluklara karşıyız'

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye geldi. Başkan Arıkan, düzenlenen kahvaltı programında basın mensupları ile bir araya geldi. Burada konuşan Arıkan, "Birçok ili ziyareti gerçekleştiriyorum. Şubat ayında Kayseri ilimiz 12. il ziyaretim oldu. Sahada olmaya gayret gösteriyoruz. Bunu bir siyasi partinin genel başkanı olarak ifade etmiyorum; bütün samimiyetimle, en kaliteli medya burada, Kayseri'de, her ilde bu tarz toplantılar yapmaya gayret gösteriyoruz. Burası gibi sıcak ortam ve samimi bir ortam olmadığını tekraren ifade etmiş olayım. İyi ki varsınız, tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan temaslarda bulunmak üzere Kayseri’ye geldi. Basın mensupları ile bir araya gelen Arıkan gündem konularını değerlendirdi. Başkan Arıkan konuşmasında, 'Çok acı bir tablo var' diyerek," Geçtiğimiz hafta, takip etmişsinizdir, Türkiye'nin yolsuzluk algı endeksi yayınlandı. Dünyadaki yolsuzluk algı endeksi yayınlandı. Çok acı bir tablo var. Orada AK Parti, yolsuzlukla mücadele etmeye başladığında dediği yıllarda 56. sıradaymışız. Tüm dünyada yolsuzluk algı endeksi 56. sıradaymış. Bugün ise 115. sıraya çıkmışız. Yani düzenledikleri gündem bu tarafa 2 kat daha da kötüleşen bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu da üzüldüğüm hususlardan bir tanesi. Hep söylüyorum, iktidara gönül veren iyi niyetli arkadaşlarımıza şunu ifade etmek istiyorum: "Ya, AK Partili eleştiriyorsunuz, bak bu kadar yol yaptılar, bu kadar köprü yaptılar," diyorlar. Ben hep onlara şunu söylüyorum: Bir duble yollara karşı değiliz ama bu duble yollar yapılırken yapılan duble yolsuzluklara karşıyız. İHA'lara karşı değiliz ama ihalelerde yapılan yolsuzluklara karşı olduğumuzu tekrar ifade etmek istiyorum. Yoksullukla alakalı mücadele edeceklerini söylediler. Açlık sınırının altında bir asgari ücretten insanlarımız yaşamaya mahkum edildikleri bir süreci yaşıyoruz. Bu kabul edilebilir bir durum değil. 23 yıl önce bir asgari ücretle 6.7 çeyrek altın alınabiliyordu. Kaça düştü bu? 3.8'e düştü. 2002 3 Kasım seçimlerinde seçim meydanlarında dediler ki, "Bir asgari ücretle 6.7 çeyrek altın alınmaz" kabul edilebilir bir durum değil. Biz bunu düzelteceğiz, dediler. Nasıl düzelttiler? 6.7'yi 3.8'e düşürerek düzeltme noktasına gelmiş oldular, maalesef" ifadelerine yer verdi.

