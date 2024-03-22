SP Kayseri Büyükşehir Adayı Arıkan, 'Emeklilerimiz sanki sadakaya muhtaçmış gibi bir hava oluşturuldu'

AK Parti ve MHP sırası emekli maaşlarının iyileştirilmesiyle alakalı verdiğimiz önergeye ret oyu verdiler. Emekli maaşlarının iyileştirilmesi yönündeki önergeye ret oyu veren partilerin belediye başkan adayları bir vaat yarışına girdi. Bir samimiyetsizlik var. O insanlara sadaka verir gibi değil, gerçek manada hak ettikleri rakamları verebilirsiniz” dedi.

Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri’ programında Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde emeklilerin maaşlarının iyileştirilmesi yönünde Saadet Partisi olarak önerge sunduklarını dile getiren Arıkan, “Ben öncelikle emeklilerimizden özür diliyorum. Hiçbir dönem emeklilerimiz bu kadar rencide olmamıştır. Sanki sadakaya muhtaçmış gibi bir hava oluşturuldu. Bir belediye başkanı çıktı ben 3 bin lira vereceğim, başka biri çıktı ben bin lira vereceğim, bir başkası da çıkıp 5 bin lira vereceğini, bir başkası da çıkıp bir maaş vereceğini söyledi. Böyle bir para verme ihtimali de yok hiçbir belediyenin. Maalesef emeklilerimizi istismar etmeye yönelik, bu insanlarımızın bugün kıt imkanlarla yaşamının siyasi bir ranta döndürmeye yönelik bir açık artırma söz konusu. Ben hiçbir emeklimizin rencide olmasını istemem. İktidar partisi ortağı bir partiden bir arkadaşımız emekli maaşlarının geçtiğimiz yıl emekli maaşlarıyla ilgili iyileştirme yapılması gerektiğini, bunun artık ihmal edilemeyecek bir durum olduğunu ifade etti. Bizde bu cümleyi duyunca emekli maaşlarının iyileştirilmesiyle alakalı meclise bir öneri verdik. Bu önerinin görüşülmesinden sonra meclis başkanı tarafından oylamaya geçildi. O oylamada biraz önce emekli maaşı iyileştirilsin diyen iktidar partisine mensup milletvekili arkadaşımız ret oyu kullandı. Ben bunu hemşerilerimiz şikayet olarak söylemek istiyorum. Maalesef insanları biz burada siyasi söylemlerle etkiliyoruz. Onların oyunu alıyoruz. Ama TBMM’ye gittiğimizde maalesef bazen şaşırıyoruz. Birçok vekilimiz doğruyu söylüyor ama meclise gittiklerinde şaşırdıklarını üzülerek görmekteyim. Emeklilerin şartlarının iyileştirilmesiyle alakalı birçok öneri verdik. Verdiğimiz önergeler oylamaya geçti. AK Parti ve MHP sırası emekli maaşlarının iyileştirilmesiyle alakalı verdiğimiz önergeye ret oyu verdiler. Başta Saadet Partisi olmak üzere diğer muhalefet partileri de evet oyu verdiler. Emekli maaşlarının iyileştirilmesi yönündeki önergeye ret oyu veren partilerin belediye başkan adayları bir vaat yarışına girdi. Bir samimiyetsizlik var. O insanlara sadaka verir gibi değil, gerçek manada hak ettikleri rakamları verebilirsiniz. 72-73 yaşındaki insan 30 yıl zaten çalışmış. Bu saatten sonra evinde hanımıyla rahat vakit geçirebilmeli, torunuyla oynayabilmeli. Maalesef şehrimizde insanlar torunlarıyla vakit geçirmek yerine sağda solda çalışmak durumunda kalıyor. Buda emeklilerimize yaptığımız en büyük kötülüklerden bir tanesi” ifadelerini kullandı.