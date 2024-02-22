SP Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Arıkan, 'Ev değil yuvalar inşa edeceğiz'

Depreme karşı dayanıksız ve tehlike arz eden yapı stoğumuzu çok hızlı bir şekilde tespit edeceğiz. Kentsel dönüşüm havuzu oluşturacağız. Temel hedefimiz düşük kat, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre olacak” dedi.

2029 Kayseri Vizyonu Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan’ın proje Lansmanı ve aday tanıtım programı gerçekleştirildi.

Kayseri’de bulunan 16 ilçeye de adaletli olacaklarını söyleyen Arıkan, “Niğde ile Kırşehir Ankara’ya otoban ile gidiyor. Büyükşehirler içerisinde çevreyolu topal olan sadece Kayseri. Biz yeni bir çevreyolu açacağız. Kayseri Akıllı Geri Dönüşüm projemizle öncelikle hanelere kağıt, plastik, cam gibi atıkların ayrı ayrı biriktirileceği torbaları dağıtacağız. Her haneye bir barkod numarası tanımlayacağız. Bu barkod numarasını tanımladıktan sonra belediyede geri dönüşümden sorumlu ekiplerimiz haneye geldiğinde poşetleri tartarak teslim alacaklar. Bu barkodları KASKİ’deki sistemle senkronize edeceğiz. Böylece her hane geri dönüşüm konusunda ürettiği değer kadar su faturasından indirim alacak. Orta vadede belediye araçlarında elektrikli araç dönüşümünü hızlandıracağız. Hava kirliliğini de belirgin oranda azaltmak için hakim rüzgar koridorlarını dikkate alarak yapacağız. Ev değil yuvalar inşa edeceğiz. Depreme karşı dayanıksız ve tehlike arz eden yapı stoğumuzu çok hızlı bir şekilde tespit edeceğiz. Kentsel dönüşüm havuzu oluşturacağız. Temel hedefimiz düşük kat, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre olacak. 16 ilçeye da adaletli davranacağız” ifadelerini kullandı.