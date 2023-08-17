Şüpheli bavul fünye ile patlatıldı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sahipsiz bavul, polis ekiplerince uzaktan fünye ile patlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde bulunan otobüs durağı yakınlarında sahipsiz bavul olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Özel kıyafetli bomba imha uzmanı polis tarafından fünye yerleştirilen bavul, uzaktan patlatıldı. Yapılan incelemede bavulun için boş çıkarken cadde yeniden trafiğe açıldı.