SP Kayseri İl Başkanı Altun'dan Siyasi Mesaj:

Saadet Partisi İl başkanı Erdal Altun katıldığı ''Gündem Kayseri Ramazan Özel'' programında sorulara cevap verdi.

SP Kayseri İl Başkanı Altun'dan Siyasi Mesaj:

"Siyasetin Getirdiği Argümanlara Hazırlıklı Olmak Lazım"

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, katıldığı ‘Gündem Kayseri Ramazan Özel’ programında soruları yanıtladı. Siyasi süreçlerin öngörülemez olduğunu belirten Altun, gelişmelere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Altun, mevcut siyasi denklemin değişkenlik gösterdiğine dikkat çekerek, “Önümüzde neyi getirir bilemiyoruz ama buradaki tabii en büyük siyasetin getireceği, karşımıza sunacağı argümanlara hazırlıklı olmak lazım” dedi.

Günümüzde siyasi partilerin ittifak arayışlarına değinen Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mevcutta Cumhur İttifakı var, Millet İttifakı dağıldı. Cumhuriyet Halk Partisi kendi adayını bugünden ilan etmek çabasını sürdürüyor. Bu da tartışılabilir, ben şahsen çok mantıklı bulmuyorum. Ancak belki üçüncü bir ittifak mantıklı gelebilir, bu seçeneğin değerlendirilmesi gerekir."

"Mecliste Grubu Olan Partilerin Avantajları Büyük"

Altun, mecliste grubu olan partilerin önemli avantajlara sahip olduğunu belirterek, bu durumun Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi açısından büyük bir kazanım olduğunu dile getirdi.

“Mecliste grubu olan partilerin inanılmaz avantajları var. Kanun teklifleri, araştırma önergeleri, komisyon çalışmaları gibi pek çok süreçte aktif rol alabiliyorlar. Eğer grubunuz yoksa bu süreçlere dahil olamıyorsunuz. Dolayısıyla biz bu gücü elimizde tutmaya devam etmeliyiz.”

Saadet Partisi’nin de içinde bulunduğu üçlü yapının mecliste grup oluşturmasının önemine dikkat çeken Altun, bu durumun halktan gelen taleplerin doğrudan meclise taşınması açısından kritik olduğunu ifade etti.

"Kongre Süreci Partiler İçin Yeniden Yapılanma Dönemidir"

Parti içi kongre sürecine de değinen Altun, bu sürecin bir yenilenme ve güçlenme fırsatı sunduğunu belirtti. Siyasi partilerin zaman içinde yıpranabileceğini ancak kongrelerle kendilerini yenileme şansına sahip olduklarını dile getirdi.

“Bir parti ebediyen güçlü kalamaz. Demokratik sistemde inişler ve çıkışlar olur. Kongre süreci ise yeniden filizlenme, yapılanma ve güçlenme dönemidir. Biz de bu süreci avantaja çevireceğiz.”

Altun, parti içinde kırgınlık ve küskünlüklerin olmadığını vurgulayarak, “Bizim davamızda küslük olmaz. Beklentiler zaman zaman farklı olabilir ama bu bir nöbet değişimidir. Görevimizi tamamladıktan sonra devretmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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