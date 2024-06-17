Talas Belediyesi'nden 'İntihar Girişimi' açıklaması

Dün Talas ilçesinde bir vatandaşın intihar girişiminde bulunması ile ilgili bazı haber kaynaklarında zabıta müdahalesi sonucu olduğu iddiasına karşı Talas Belediyesi’nden açıklama yapıldı.

Talas Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dün Talas’ta yaşanan intihar vakası ile ilgili olarak ortaya çıkan bilgi kirliliği ve kamuoyunu yanıltıcı haberler nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunlu hale gelmiştir. Öncelikle bilinmelidir ki A.B isimli vatandaşa zabıtaların her hangi bir müdahalesi söz konusu olmamıştır. Psikolojik tedavi gördüğü anlaşılan şahsın yapmış olduğu intihar girişimi, kamuoyuna yanlış aksettirilmiş ve yurt çapında bilgi kirliliği yaşanmasına neden olmuştur. Vatandaşın gerçekleştirmiş olduğu teşebbüsün zabıta müdahalesine dayandırılması, sansasyonel sonuç elde etme hedefinden başka bir amaç taşımamaktadır. Öte yandan intihar girişiminde bulunan vatandaşa Talas Belediyesi ve Talas kaymakamlığı tarafından kurban eti ve iaşe kolisi yardımında bulunulmuştur. Yıl boyunca yaklaşık 200 aileye günlük olarak ekmek ve yemek yardımı yapılan aşevinden bayram süresince de ihtiyaç sahibi ailelere kurban eti verilmektedir. Sosyal yardım hizmetlerinin üst noktada olduğu Talas’ta ihtiyaç sahibi ailelerin sıcak yemek ve ekmek ihtiyaçlarının yanı sıra iaşe, yakacak, giyim vs. gibi en temel gereksinimleri de düzenli olarak karşılanmaktadır.”