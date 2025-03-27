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Talas Belediyesi'nden Taksit İmkanlı Yatırım Fırsatları

Talas Belediyesi, ilçede yatırım yapmak isteyenlere kaçırılmayacak fırsatları sunmaya devam ediyor. Düzenlenecek ihaleyle Talas'ın gözde yerlerinden Akçakaya ve Endürlük mahallelerinde 33 parça villa parselinin satışı yapılacak. Elde edilecek gelir ise belediyenin yeni yatırımlarında kullanılacak.

Talas Belediyesi'nden Taksit İmkanlı Yatırım Fırsatları

İlk olarak mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait Akçakaya Mahallesi’nde Ali Dağı’na nazır site yapmaya uygun 25 villa parseli satışa çıkarılacak. 

Bu taşınmazların ihalesinin ardından Endürlük Mahallesi’ndeki yine Ali Dağı’na nazır site yapmaya uygun 8 villa parseli satışa sunulacak. 

Her iki bölgedeki taşınmazların yatırımcısına 36 aya kadar taksit imkânı sunulacağı ihaleler, Talas Belediyesi Meclis Salonu’nda 17 Nisan 2025 Perşembe günü saat 15.00’te başlayacak.

İhalelerle ilgili ayrıntılı bilgi, Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 0352 437 00 54/2420, 2421 ve 2422 numaralı telefonlarından alınabilir.

İstekliler, ihale şartnamelerini de yine aynı birimden temin edebilir.

Haber Merkezi

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