Talas Meclisi'nde 22 Madde Görüşüldü

Talas Belediye Meclisi, ağustos ayı gündeminde bulunan 22 maddeyi karara bağladı.

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  • 08.08.2023 11:20
  • Güncelleme: 08.08.2023 13:34
Talas Meclisi'nde 22 Madde Görüşüldü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediye Meclisi, ağustos ayı gündeminde bulunan 22 maddeyi karara bağladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın başkanlığında gerçekleşen toplantıda çeşitli komisyon raporlarıyla, Plan ve Proje Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğüne ait konuları içeren gündem maddeleri karara bağlandı. Toplantının açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sözlerine ağustos ayı meclisinde alınan kararların Talas’a ve Kayseri’ye hayırlar getirmesini diledi. Meclis oturumunda Kiçiköy, Han, Harman, Tablakaya ile Yukarı Mahalle sınırlarında bulunan kentsel sit alana yönelik ’Kentsel Sit Alanı ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu’ analiz verilerine ilişkin raporlar görüşüldü. Ayrıca Başakpınar Mahallesi revizyon imar planına dair gündem maddesi de görüşülerek karara bağlandı. Alınan kararla Başakpınar revizyon imar planı yürürlüğe girmiş oldu.

Toplantıdaki başka bir maddede ise Başakpınar Umay Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine destek verilmesi kararlaştırıldı.

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İHA

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