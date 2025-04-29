Talas Belediyespor U-18 Türkiye Şampiyonası'nda Son 24'te

Kayseri şampiyonu ünvanıyla turnuvaya katılan sarı-lacivertli ekip, ilk maçında Yozgat Akdağmadeni Belediyespor'u 9-1, ikinci maçında ise Kahramanmaraş temsilcisi 1919 Eyüp Sultanspor'u 7-0 gibi farklı bir skorlarla mağlup etti.

Grup finalinde bir diğer Kayseri ekibi Kayseri Şekerspor ile karşılaşan Talas Belediyespor U-18 takımı, bu önemli mücadeleyi de 3-0 gibi net bir sonuçla kazanarak adını Türkiye finallerine yükseltti.

Kulüp, geçtiğimiz hafta U-16 takımının da Türkiye Şampiyonası'nda son 24 takım arasına kalmasıyla altyapıdaki başarısını pekiştirmiş oldu.

SPORCU FABRİKASI DİKKAT ÇEKİYOR

Talas Belediye Başkanı ve Talas Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, U-18 takımının Türkiye Şampiyonası'nda son 24'e kalmasından dolayı büyük gurur duyduklarını ifade etti. Başkan Yalçın, özellikle "Sporcu Fabrikamızda" gençlerin hem sporcu kimliklerini geliştirdiğini hem de sosyal hayatta iyi birer birey olma yolunda ilerlediklerini vurguladı.

Belediye olarak gençlere yapılan altyapı yatırımlarının karşılığını aldıklarını belirten Yalçın, 2019'da U-19, 2024'te U-14 takımlarının Türkiye şampiyonu olduğunu hatırlattı. Kayseri'de U-14, U-16 ve U-18 liglerinde elde edilen şampiyonluklara dikkat çeken Başkan Yalçın, son 24'e kalan U-16 ve U-18 ekiplerini kutlayarak, "Bu gençler bizim geleceğimiz. Teknik heyetimizi ve oyuncularımızı gönülden kutluyorum. İnşallah sonu şampiyonluklar olur." diye konuştu.