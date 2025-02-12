Talas'ta asfalt teknolojileri çalışması

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye olarak asfalt yama teknolojileri ile asfalt tamirinde kolaylık sağlayacak araç ve gereçlerin üretimi hakkında çalışma başlattı.

Talas'ta asfalt teknolojileri çalışması

 

Talas Belediyesi’nin Mevlana Mahallesinde bulunan Teknik Birimler Şantiyesi’ne gelen Başkan Yalçın, çalışmaları yerinde inceledi. Yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgiler alan Başkan Yalçın, belediye personelinden oluşan ekibin titizlikle çalıştıklarını belirterek, asfalt teknolojisinde yeni bir gelişmeye imza attıklarını hatırlattı.

Plastikten asfalt üreten belediye

Türkiye’de ilk kez bir belediye tarafından plastik asfalt üretiminin denemesine başladıklarını ifade eden Başkan Yalçın, "Geçen yıl ses izolasyonu sağlayan ve uzun ömürlü olan plastik asfalt ile ilgili çalışmalarımızı başlatmıştık. Şimdi de asfalt yama teknolojileri ile asfalt tamirinde kolaylık sağlayacak araç ve gereçlerin üretimi konusundaki çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler aldık. Şimdiden hayırlı olmasını diliyor, ekip arkadaşlarıma işlerinde kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Haber Merkezi

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