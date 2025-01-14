Talas'ta Maneviyat Dolu Gece: 'Üç Aylar İkliminde Gönül Coğrafyamız'

Cihannüma Derneği Kayseri Şubesi ve Kayseri Filistin’le Dayanışma Platformu işbirliğiyle gerçekleşecek olan bu etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak ve ardından protokol konuşmalarıyla devam edecek.

Programın en dikkat çeken kısmı ise Hayal Meyal grubunun sahneleyeceği tiyatral gösteri olacak. Bu gösteri ile katılımcılar, Gazze’den Bosna’ya, Doğu Türkistan’dan Myanmar’a kadar mazlumların dünyasında bir yolculuğa çıkarılacak.

17 Ocak 2025 Cuma günü Erciyes Kültür Merkezi’nde saat 19.30’da başlayacak olan bu anlamlı etkinlik, Talas Belediyesi’nin diğer tüm programlarında olduğu gibi ücretsiz olarak takip edilebilecek.