Talas'ta topyekun Ağaçlandırma Günü etkinliği

Milli Ağaçlandırma Günü'nde Talas Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte bin 250 adet fidan toprakla buluştu. Programa katılan 200 öğrenci, öğretmen ve mahalle sakiniyle organizasyon, tam bir şenlik havasında gerçekleşti.

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  • 12.11.2023 10:05
  • Güncelleme: 12.11.2023 18:28
Talas'ta topyekun Ağaçlandırma Günü etkinliği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milli Ağaçlandırma Günü’nde Talas Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte bin 250 adet fidan toprakla buluştu. Programa katılan 200 öğrenci, öğretmen ve mahalle sakiniyle organizasyon, tam bir şenlik havasında gerçekleşti.

Türkiye genelinde başlatılan ve bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Milli Ağaçlandırma Günü’nün Talas etkinlikleri Çatakdere Mahallesinde yapıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez’in yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Elmalı’nın da katıldığı törende Şehit Mahmut Yıldırım Anadolu Lisesi, Fatma Kemal Timuçin Anadolu Lisesi, Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çatakdere İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri bin 250 adet karaçam fidan dikti. Mahalle sakinlerinin de katıldığı fidan dikim töreninde öğrencilere çeşitli ikramlar da yapıldı. Öğrencilere fidanların dikimiyle ilgili bilgilerin verildiği programda daha önceden çukurları açılan yerlere öğrenci ve öğretmenler fidanları koyarak keyifli anlar yaşadı. Öğrencilerle birlikte fidan diken Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yaptığı kısa konuşmasında; “Bugün Çatakdere’de ağaç dikme bayramını yapacağız. 11 Kasım saat 11.11’de bütün yurtta Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. Sizi buraya davet etmemizin sebebi bir ağacın olsun ve sizin sürekli bir iyiliğiniz olsun. Bir çam ağacı 1 dönüm elma ağacının oksijeni üretiyor. O çıkan oksijen bütün dünyayı bir iyilik olarak yansıyor. Sizin diktiğiniz ağaç sayısınca iyiliğiniz olacak. Ağaçları belediyemiz de yapabilirdi ancak aslolan sizin yapmanız. O nedenle burada diktiğiniz ağaçlar sadece Çatakdere’ye değil, Talas’a, Kayseri’ye ve ülkemize de oksijen olacak. Bu bakımdan anlamlı bir çalışma yapıyoruz. 3 yılda 400 bin ağaç diktik. 500 bin çok yıllık çiçek diktik. Sizin burada gönlünüzü katarak yaptığınız bu çalışmada burada orman olduğunda çok anlamlı olacak. Hepiniz çok kutsal bir iş yaptınız. Tebrik ediyor gözlerinizden öpüyorum" dedi. Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, ağaç dikiminin önemine değindiği konuşmasında ağaç dikimi için orada bulunan gençlere ve organizasyonu düzenleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti. Çatakdere Muhtarı Seyit Ahmet Karabulut da birkaç yıldır ağaç dikilen alanda orman oluşacağını ifade ederek Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür edip plaket takdim etti. Öğrencilerle birlikte fidan dikmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Öğretmen Yasemin Aras, “Doğaya katkımızın olmasından dolayı çok mutluyuz. Öğrencilerimizin buraya gönüllü gelmesi bizi çok mutlu etti. Burada olmaktan çok mutlu ve onurluyuz. Talas Belediyesine çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Fidanları toprakla buluşturan öğrenciler ise, dikili bir ağaçlarının olmasından dolayı duydukları mutluluğu kaydederek, Talas Belediyesine teşekkür etti. Alanda fidan diken Mahalle sakinlerin Nuh Odabaşı da, “İnşallah bu ağaçlar büyüdüğünde altında insanlar gölgelenir. Mustafa Yalçın başkana çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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İHA

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