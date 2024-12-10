Talasemi Derneği Başkanı Başdemir: 'Kan ve donör ihtiyacımız var'

Kayseri Talasemi Derneği Başkanı Faruk Başdemir, hastalar için kan ve donör ihtiyaçları olduğunu açıkladı.

Kayseri Talasemi Derneği Başkanı Faruk Başdemir, sağlıklı insanların gönüllü kan ve donör bağışı yapmalarının hastaların tekrar yaşam şansı elde etmelerinde büyük önemi olduğunu kaydederek; "Talasemi hastalığı kalıtsal kan hastalığı olması sebebiyle taşıyıcı sayısı nüfusun yüzde 2,5’ini teşkil etmektedir. Kayseri’de de nüfusun yüzde 4’ünün taşıyıcı olduğunu bilmemiz lazım. Hastalık, anneden ve babadan çocuğa geçen kalıtsal bir hastalıktır. Bunların tek tedavi yolu ilik naklidir, başka alternatif yok. Bu bakımdan da hastalarımızın ilik nakline ihtiyaçları var. Bu sebeple hastalarımızın sürekli kana ihtiyaçları olduğu için, sağlıklı insanların kan vermelerini talep ediyorum. Çocuklarımızın sürekli kana ihtiyaçları var. Ayrıca ilik nakli olacak çocuklarımız için ihtiyaç olan donörler Sağlık Bakanlığımız aracılığıyla Kızılay’dan alınmaktadır. Kişilerin donör olmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

"Donör olmanın riski yok"

Donör olmanın herhangi bir riskinin bulunmadığını aktaran Başkan Başdemir; "Bu bakımdan sağlıklı insanların donör olmak suretiyle, hastalarımızın dünyada tekrar yaşam şanslarını elde etmelerini sağlayabilir. Bizlerin gönüllü donör, gönüllü kan kardeşi ihtiyacımız var. Sağlıklı insanlar belli aralıklarla kan verebilir, donör olabilirler. Donör olmanın da hiç bir riski bulunmamaktadır. Her sağlıklı insan gönüllü olarak donör olabilir" ifadelerini kullandı.