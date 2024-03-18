Talasgücü Belediyespor: 0 - İnegöl Kafkasspor: 0
TFF 3. Lig 1. Grup'ta ligin 24. haftasında Talasgücü Belediyespor evinde İnegöl Kafkasspor ile golsüz berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.
TFF 3. Lig 1. Grup’ta ligin 24. haftasında Talasgücü Belediyespor evinde İnegöl Kafkasspor ile golsüz berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
Hakemler: Alper Oran, Mustafa Güçer, Uğur Çakmak
Talasgücü Belediyespor: Cihan Şentürk, Ahmet Şahbaz, (Mehmet Albayrak dk. 86), Murat Karadeniz, İbrahim Öztürk, Erkan Kapar, Cem Özdemir, (Berkay Öztuvan dk. 76), Süleyman Çelik, Cihan Aydın, (Ramazan Taş dk. 66), Canberk Soykuvvet, Taylan Özgün, (Ethem Balcı dk. 86), Hasan Türkyılmaz, (Ertuğrul Yıldırım dk. 76)
İnegöl Kafkasspor: Ömer Can, İhsan Uğur, Sinan Akgöl, Recep Daylak, Ekrem Kayılıbal (Semih Akyıldız Dk.37), Kerem Dönertaş, (Batuhan Doğrukıran dk. 88), Abdülkadir Akyıldız, Orkan Çınar, (Öner Faruk dk. 64), Yıldıray Koçal, Muhammet Yusuf, Yavuz Selim, (Samet Günhan dk. 37)
Sarı Kartlar: Murat Karadeniz, Cem Özdemir, Canberk Soykuvvet (Talasgücü Belediyespor) Yavuz Selim, Yıldıray Koçal, Semih Akyıldız (İnegöl Kafkasspor)