Tartıştığı yabancı uyruklu şahsı öldüren adam tutuklandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı yabancı uyruklu şahsı bıçaklayarak öldüren adam tutuklandı.

Tartıştığı yabancı uyruklu şahsı öldüren adam tutuklandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı yabancı uyruklu şahsı bıçaklayarak öldüren adam tutuklandı.

İlçeye bağlı Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; aralarında husumet bulunduğu iddia edilen M.P. (39) ile yabancı uyruklu Abdul Shaid Zahin (28) arasında tartışma çıktı. Çıkan kavganın büyümesi üzerine M.P. yanındaki bıçak ile Zahin’e saldırdı. Şahıs ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede yabancı uyruklu şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi. Şüpheli M.P. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan M.P., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Tartıştığı yabancı uyruklu şahsı öldüren adam tutuklandı
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Himmetdede'de iki araç çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı
Himmetdede'de iki araç çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı
Tartıştığı yabancı uyruklu şahsı öldüren adam tutuklandı
Tartıştığı yabancı uyruklu şahsı öldüren adam tutuklandı
Eski Başkan Bayrak'tan 24 işçi çıkartılma iddiası
Eski Başkan Bayrak’tan 24 işçi çıkartılma iddiası
Kız istemeye pompalı ile giden genç, kızın abisini vurdu
Kız istemeye pompalı ile giden genç, kızın abisini vurdu
Kaçak silah ticareti yapan şahıs jandarmadan kaçamadı
Kaçak silah ticareti yapan şahıs jandarmadan kaçamadı
Akkışla Belediye Başkanın mütevazı mal varlığı şok etti
Akkışla Belediye Başkanın mütevazı mal varlığı şok etti