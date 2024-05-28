Tatil turları yüzde 50 zamlandı

Kayseri’de ve yurtta havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar da tatil planları yapmaya başladı. Tatile gitmek ve yazın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar ise turizm acentelerine yöneldi. Kayseri’de turizm acentesi işletmeciliği yapan Hakan Üçok, hareketliliğin başladığını, yurt dışından gelecek olan Türk vatandaşlarıyla birlikte ise yoğunluğun daha da artacağını ifade etti. Üçok, “Talepler yavaş yavaş oluşuyor, Kayseri’nin gurbetçileri Kayseri’ye henüz gelmediler ama Kayseri’nin yerli vatandaşları otelimize tatil ve turizm için talepte bulunmaya başlıyorlar. Akdeniz Bölgesinden, Antalya veya çevresindeki şehirlerimizden talepler çoğalıyor. Ege Bölgesi’nden de talepler var. Vatandaşlara yüksek geldiği yerde de Karadeniz Turları, GAP turu, havanın ısındığı zamanlarda Ege turları gibi turlara vatandaşlar talepte bulunuyor” şeklinde konuştu.

‘GEÇEN YILA ORANLA TUR FİYATLARI YÜZDE 50 ARTTI’

Acente işletmecisi Hakan Üçok, enflasyonun her şeye değindiği gibi turizme de değinerek fiyat artışına sebep olduğunu söyleyerek, “Bu sene maalesef fiyatlar vatandaşlarımıza yük oluyor. Enflasyon artışından dolayı geçen seneye göre fiyatlarda yükselme bulunuyor. Biz kampanyaları, kredi kartı taksitlendirmelerini ve otellerin indirimlerini uygulayarak vatandaşları bir nebze de olsa rahatlatmak istiyoruz, tabi ki geçen seneye yükselme var. Yüzdelik dilimleri çoğu otellerde ve tatil turlarında farlılık gösterebiliyor. Fakat kabataslak bir hesapla geçen yıla oranla yüzde 50’ye yakın fiyat artışı var” dedi.

4 kişilik bir ailenin ortalama tatil turu için ödeyeceği tutar hakkında bilgiler veren Üçok, “4 kişilik bir aile için tatil ve otel konsepti olarak çok geniş bantta ve orta segmentte bir otel olarak düşünebiliriz. Vatandaşlarımızın gidebileceği üst sınıf 5 yıldız, 10’un üzerinde ultra her şey dahil otellerde fiyatlar maalesef yüksek. Ama orta sınıf bir ailenin bütçesinin yetebileceği bir yer olarak düşününce bir 5 gece tatil 30-35 bin lira bandından başlıyor. Ama bunlar orta sınıf oteller, üst sınıf otellerden bahsetmiyorum. Üst sınıf oteller sınır olmadan alabildiğiniz kadar yüksek fiyatla çıkabilir. En düşük fiyatı ise 30-35 bin lira olarak düşünebiliriz” ifadelerini kullandı.