Tekerlekli sandalye çalan 2 çocuk yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri 'Tekerlekli Sandalye Hırsızlığı' konusu ile alakalı çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda H.E.K. (17) ve S.G. (16) isimli yaşı küçük çocuklar yakalandı. Tekerlekli sandalyeler sahibine tam ve eksiksiz olarak teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Gevher Nesibe Mahallesinde meydana gelen "Tekerlekli Sandalye Hırsızlığı" konusu ile alakalı çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda, hakkında 7 adet suç kaydı bulunan H.E.K. ve S.G. isimli yaşı küçük çocuklar 21 saatlik güvenlik kamerası ve KGYS görüntüleri izlenmesi sonucu yakalandı. Suça konu tekerlekli sandalyeler ele geçirilerek sahibine tam ve eksiksiz olarak teslim edildi.