KOM ekiplerinden operasyon: 75 bin dal makaron ele geçirildi
Kayseri'de KOM ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde, 75 bin dal makaron ve 610 paket kaçak sigara ele geçirilirken aranan şahıslar kapsamında 17 şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde yaptığı 1 haftalık çalışmalar neticesinde; 75 bin dal makaron, 610 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 4 olay kapsamında 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlem uygulanarak şahıslar adli makamlara sevk edildi. Aranan şahıslar kapsamında 17 şahıs yakalandı.