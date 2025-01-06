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KOM ekiplerinden operasyon: 75 bin dal makaron ele geçirildi

Kayseri'de KOM ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde, 75 bin dal makaron ve 610 paket kaçak sigara ele geçirilirken aranan şahıslar kapsamında 17 şahıs yakalandı.

KOM ekiplerinden operasyon: 75 bin dal makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde yaptığı 1 haftalık çalışmalar neticesinde; 75 bin dal makaron, 610 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 4 olay kapsamında 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlem uygulanarak şahıslar adli makamlara sevk edildi. Aranan şahıslar kapsamında 17 şahıs yakalandı.

Haber Merkezi

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