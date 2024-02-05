Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'dan personeline vefa

31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden aday gösterilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, mesaisinin ilk gününde belediye hizmet binasında görevli personelle bir araya geldi. Başkan Yalçın, görev süresinde büyük başarılara imza attıklarını belirterek, “Hep birlikte başarılı olduk. Hepinizi gözünüzden ve gönlünüzden öpüyorum” dedi.

Vatandaştan yüzde 83 memnuniyet

Meclis Salonundaki toplantıda Başkan Yalçın, alkışlarla ve çiçeklerle karşılandı. Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personelin katıldığı toplantıda kürsüye gelen Başkan Yalçın, 5 yıllık görevi sürecinde çok büyük başarılara ve hizmetlere imza attıklarını belirterek, “Uyumlu çalıştığımızdan ötürü bana göre Kayseri’nin en itibarlı birkaç kurumundan biri olduk. Yaptığımız son ankette Talas Belediyesinden yüzde 80-83 bandında vatandaşın memnuniyetini sonucu çıktı. Yüzde 80-83 oranda bir memnuniyet bir belediyeden çok anlamlı. Bu, sizin katkılarınızla gönül gücünüzle, elinizden geleni daha güzel yapmanızla ve hep birlikte çalıştığımızdan kaynaklıyor. Bu nedenle hepinize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Çok büyük başarılara imza attık”

Bir dönem boyunca başarıdan başarıya koştuklarının altını çizen Başkan Yalçın, “Bununla beraber Allah bir daha vermesin. Zamanımızın yüzde 50’sini verdiğimiz bir korona ve ardından büyük bir deprem felaketi yaşadık. Dünyanın pusulası şaştı. Burada da yine belediyelere görev düştü. Korona döneminde dezenfektan ve hijyen işlerini o kadar başarılı yürüttük ki önce okullar, kafeler, restoranlar, eczaneler, sağlık ocakları, otobüs durakları ve camiler hepsi elimizden geçti. Bu, işlerimizden birinin belki hayati anlamda en önemlisinin örnek olarak verilmesi gerekirse bizim çok büyük başarımızdır. Belediyeciliği üç beş adım sonrasını tasarlamak demektir” şeklinde konuştu.

“Bu şehirde Talas markası oluştu”

Konuşmasında AK Parti ve MHP’nin ortağı olduğu Cumhur İttifakı’nın Talas Belediye Başkanı Adayı olduğunu hatırlatan Başkan Yalçın, “Bunu sizin sayenizde başardık. Bu büyük bir sınav ve mesuliyet. Bunu sizinle mesainin ilk saatlerinde paylaşmak istedim. 5 yıl önceki konuşmamda işimizi yaparken mutlu olalım demiştim. Mutluluk paylaşmaktır. Yine öyle söylüyorum. Belediye devlet demek. Devletin vatandaşa açılan bir kapısı demek. Hepiniz devlet adamısınız. Ben de size güvenerek seçim kampanyasını yürüteceğiz. Başarımıza başarı katacağız. Şu anda şehirde bir Talas markası oluştu. Vatandaş akşamları Talas’a geliyor. Bütün bunlarla beraber sadece belediyecilik değil, emniyet açısından güzel işler yapmamız gerektiğini bilerek jandarma, kaymakamlık ve valilik ile işbirliği yapıyorum. Belediyeciliğin görüneninden daha fazlasına hakim olmak durumundayız. Eskiler şehri emin derdi emanet edilen insan. Sizin sayenizde bu kimliğimizi idrak ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın sözlerini “Değerli arkadaşlarımız Allah nice güzel günlerde güzel başarılarda bizleri bir araya getirsin. Sizlere sağlıklı, uzun ömürlü güzel başarılı, her zamanki gibi başarılarla dolu çalışmalar diliyorum. Kendinizi alkışlayın” diyerek tamamladı.