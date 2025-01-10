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Terör örgütüne üye olmak suçundan aranan kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.Ö(44) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Terör örgütüne üye olmak suçundan aranan kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan  6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K.Ö(44) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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