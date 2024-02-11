Tomarzalı Halk Ozanı Çeri hayatını kaybetti

Tomarza'nın sevilen simalarından Avşar Ağıtları'nın usta yorumcusu 'Çalık Hasan' lakaplı Hasan Çeri hayatını kaybetti.

Tomarzalı Halk Ozanı Çeri hayatını kaybetti
Kayseri GündemEditör

Tomarza’nın sevilen simalarından Avşar Ağıtları’nın usta yorumcusu ’Çalık Hasan’ lakaplı Hasan Çeri hayatını kaybetti.

Karapınar Mahallesinde ikamet eden ve Avşar yöresinin usta yorumcusu Halk Ozanı Hasan Çeri geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle vefat etti. Çeri; ikindi namazını müteakip Karapınar Mahallesinde düzenlenen cenaze töreniyle sevenlerinin katılımıyla toprağa verildi.

Tomarzalı Halk Ozanı Çeri hayatını kaybetti
Tomarzalı Halk Ozanı Çeri hayatını kaybetti
Tomarzalı Halk Ozanı Çeri hayatını kaybetti
Tomarzalı Halk Ozanı Çeri hayatını kaybetti
İHA
Kayseri Gündem

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