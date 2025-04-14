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  • Trafik ihlali yaptığı tespit edilen 2 sürücüye toplam 3 bin 972 lira cezai işlem

Trafik ihlali yaptığı tespit edilen 2 sürücüye toplam 3 bin 972 lira cezai işlem

Kayseri'de 'Talas'ta bir araç tramvay yolunda ilerliyor' ve 'Kayseri'de güvenli eşya taşımacılığı' konulu paylaşımlar ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde araç sürücülerine bin 986 lira olmak üzere toplam 3 bin 972 lira cezai işlem uygulandı.

Trafik ihlali yaptığı tespit edilen 2 sürücüye toplam 3 bin 972 lira cezai işlem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya platformlarında yer alan "Talas'ta bir araç tramvay yolunda ilerliyor" ve "Kayseri'de güvenli eşya taşımacılığı" konulu paylaşımlar ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; "Talas'ta bir araç tramvay yolunda ilerliyor" paylaşımına konu araç tespit edildi ve aracın sürücüsüne Trafik Kanununun ilgili maddelerinden toplam bin 986 lira cezai işlem uygulandı. "Kayseri'de güvenli eşya taşımacılığı paylaşımına konu araç da tespit edildi ve sürücüsüne Trafik Kanununun ilgili maddelerinden toplam bin 986 lira cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

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