Trafikte Güvenliğin Anahtarı: Zorunlu Trafik Sigortasının Püf Noktaları

Trafik sigorta poliçesi düzenlenirken ana hatlarıyla maddi zararlar, sağlık giderleri, vefat ve sürekli sakatlık durumları için teminatlar planlanır. Burada sözü edilenler dışında ek teminatlar satın almak da mümkündür. Ancak sigortanın asıl unsurları bile çok büyük bir koruma kalkanı olarak kabul edilir. Başa gelmeden önce hayal etmenin bile zor olduğu külfetler ile karşı karşıya kalınacak bir kaza durumu hayatı tamamen alt üst edebilir.

Trafik sigortası teklifi alınırken dikkat edilecek bazı püf noktaları vardır. Trafik sigortası sorgulama işlemi kimlik numarası ile yapılacağından kişisel kaza geçmişi ödenecek primin belirlenmesinde etkili olacaktır. Sigorta sistemi iyi ve kazaya karışmayan sürücüleri ödüllendiren bir yapıya sahiptir. İyi sürücüler sistemde diğerlerine göre daha az prim ödeme imkânı elde eder.

Basamaklı bir sistem üzerinden yapılandırılan zorunlu trafik sigortası, ilk defa sisteme dahil olacak sürücüleri dördüncü basamak olarak değerlendirir. Her bir sürücü sonraki yıllarda hasar durumuna göre aşağı veya yukarı yönlü olarak ilerler. Kazaya karışmayan sürücüler bir sonraki yılda önemli ölçüde prim tasarrufu elde eder.

Bunun tersine kazaya karışılan her yılda sürücünün ödeyeceği prim ciddi miktarda artar. Dikkatsiz ya da kötü sürücü olmak ve sıklıkla kazaya karışmak trafik sigortası sistemi içerisinde ilave primler ile cezalandırılmış olur. Kurallara uyan sürücülerin ödüllendiriliyor ve diğerlerinin cezalandırılıyor olması oldukça önemlidir.

Zorunlu Trafik Sigortası Kapsamında Olan ve Olmayan Teminatlar

Zorunlu trafik sigortası yaptırırken dikkat edilmesi gereken püf noktaları arasında hangi teminatların kapsama dahil olduğu ve hangilerinin kapsam dışı kaldığını bilmek vardır. Diğer her türlü alışverişte olduğu gibi satın alınan bir ürünün tam olarak ne olduğunu bilmek son derece önemlidir.

Trafik sigortası teminatları standart olarak belirlenir ve poliçeden poliçeye değişen bir yapıda değildir. Bu açıdan teminatı sabit olan bir poliçenin primini değiştiren sebepler sürücünün risk algısı üzerinden şekillenir. Standart poliçe limitlerine ilave olarak ek teminatların satın alınması halinde prim tutarının değişkenlik göstermesi normal bir durum olarak kabul edilmelidir.

Trafik sigorta teminatları ve limitleri her yıl devlet tarafından belirlenir. Trafik sigortası teklifi alırken genel olarak birbirine benzer rakamlarla karşılaşılması bu sebeple olur. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri doğrultusunda zorunlu bir uygulama olan trafik sigortası kapsamında bulunan teminatların ne olduğunu bilmek önemlidir.

Kazaya karışan karşı tarafa ait maddi zararlar, yol ve çevresinde yer alan işyeri, ev gibi üçüncü şahısların mallarında oluşan hasarlar, yol ve yol yapılarında meydana gelen ve kamuya ait olan malların zararları maddi zararlar çerçevesinde sigorta teminatı kapsamındadır.

Ayrıca kaza sırasında yaralanan kişilerin hastane giderleri, kazada vefat edenlerin cenaze masrafları ile tazminatları, maluliyet dolayısıyla hükmedilen tazminatlar ile hukuki süreçlerde yapılacak masraflar önceden belirlenmiş limitler dahilinde sigorta kapsamında olur.

Burada sözü edilen temel teminatların yanı sıra poliçe düzenlenirken tercihe bağlı olarak kapsamı genişletmek ve ilave teminatlar elde etmek de mümkündür. Bu çerçevede araç bakımı, kaza sonrası ihtiyaç duyulacak ulaşım giderleri, yol yardım ve çekici giderleri gibi unsurlar ek teminat kapsamında satın alınabilir. Bu teminatların dahil edilmesi ile ödenecek sigorta primleri değişkenlik gösterebilir.

Trafik sigortası teminatları arasında olmayan en önemli unsur sigortalı aracın kendisinde oluşan hasarlardır. Tamamen karşı taraf ve üçüncü şahıslar çerçevesinde teminat öngören trafik sigortası ile sigortalı aracın kendisinde meydana gelen zarar ve ziyanı tazmin etmek mümkün olmaz. Bunu sağlayabilmek için aracın kasko sigortası ile sigortalanmış olması gerekir. Kasko yapılan araçlardaki zararların sigorta tarafından karşılanması mümkün olur.