Trendyol Süper Lig: EY Sivasspor: 1 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında EY Sivasspor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
- 26.08.2023 23:44
- Güncelleme: 26.08.2023 23:44
Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında EY Sivasspor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un ceza sahası dışından vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
61. dakikada Saiz’in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan N’jie şutunda kaleci Leite tehlikeyi önledi.
78. dakikada Rodrigues’in ortasında kale çizgisinin sağında bulunan Kvet topu kontrol edip kaleyi hedef aldı, top az farkla dışarı çıktı.
Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Serkan Çimen
EY Sivasspor: Ali Şaşal, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Charisis, Yunus Emre Konak (Keita dk. 87), Emrah Başsan (Kvet dk. 65), Saiz (Hakan Arslan dk. 90), Rodrigues (Manaj dk. 87), N’Jie
Yedekler: Erhan Erentürk, Abdulkadir Parmak, Emre Gökay, Poungouras, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak
Teknik Direktör: Servet Çetin
Antalyaspor: Leite, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Fredy (Ufuk Akyol dk. 46), Kaluzinski (Saric dk. 35), Erdoğan Yeşilyurt (Holtmann dk. 60), Larsson, Bytyqi (Erdal Rakıp dk. 79), Assombalonga (Streek dk. 60)
Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Bahadır Öztürk, Milosevic, Mert Yılmaz, Mustafa Erdilman
Teknik Direktör: Joao Tralhao
Goller: Rodrigues (dk. 36) (EY Sivasspor), Larsson (dk. 10) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Rodrigues, Manaj, Saiz (EY Sivasspor), Assombalonga, Saric, Ufuk Akyol (Antalyaspor)