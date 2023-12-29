Tropikal iklimi Kayseri'ye taşıdılar

Kayseri'de bulunan hayvanat bahçesindeki tropikal kuşlar için kış hazırlıkları kapsamında tropikal bölgelerin iklim şartları oluşturuldu.

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  • 29.12.2023 13:20
  • Güncelleme: 29.12.2023 13:35
Tropikal iklimi Kayseri'ye taşıdılar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de bulunan hayvanat bahçesindeki tropikal kuşlar için kış hazırlıkları kapsamında tropikal bölgelerin iklim şartları oluşturuldu.

Kayseri Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde 180 dönümlük arazi üzerine kurulu olan hayvanat bahçesi, 153 türden 600 hayvana ev sahipliği yapıyor. Kış aylarıyla beraber hayvanat bahçesinde hazırlıklar artarken, tropikal kuşlar için de özel bir çalışma yürütüldü. Kuşların kışı rahat geçirebilmeleri için alttan ısıtma, nem nozülleri ve kombiler ile tropikal bölgelerinin iklim şartlarına uygun barınaklar hazırlandı.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Hayvanat Bahçesi Sorumlusu Kaan Erkekoğlu, “180 dönüm arazi üzerine kurulu hayvanat bahçemizde 153 türden bin 600 tane hayvanımız bulunmaktadır. Hayvanat bahçemizdeki tropikal ve egzotik hayvanlar için kış hazırlıklarımızı tamamladık. Bu hayvanların diyetlerinde bir düzenleme yaptık. Profesyonel sağlık ekiplerimizle enerji açısından zengin besinlerle değerlendirip kışa hazır hale getirdik. Barınaklarımızda fiziksel olarak kışa hazır halde. Alttan ısıtmalarımız, nem nozüllerimiz ve kombilerimiz hazır. Bu hayvanlar tropikal hayvanlar. O bölgelerin gerek ısı gerekse nem oranları yüksek olduğu için bizde buradaki ısıyı ve nem oranını yapay olarak o seviyeye çıkartmaya çalışıyoruz. Bu sayede hayvanların kış şartlarından en az şekilde atlatmalarını sağlıyoruz. Yaşamları devam ettirebilmesi için ortamlarını en üst seviyeye çıkartıyoruz" ifadelerini kullandı.

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İHA

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