TÜİK açıkladı: Konut satışları düşüyor
Türkiye genelinde konut satışları, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azaldı. Kayseri'de Mayıs ayında ancak 2 bin 468 konut satılabildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satış sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalarak 110 bin 588 oldu.
Ocak-mayıs döneminde ise satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 azalarak 465 bin 761'e düştü.
Kayseri’de Mayıs ayında ancak 2 bin 468 konut satılabildi.