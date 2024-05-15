Turistler peribacalarını değil, molozları ve çöpleri seyrediyor

UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Miras Listesi’nde yer alan Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’da çevreye gelişigüzel dökülen moloz ve çöpler doğal güzelliği gölgeliyor.

Kapadokya bölgesinde vadilere gelişigüzel dökülen molozlar ve çöpler, özellikle vadide yürüyüş yapan ve Kapadokya’yı sıcak hava balonlarından kuş bakışı izleyen yerli ve yabancı turistler için kötü bir görüntü oluşturuyor. Turizmciler, balon uçuşlarından ATV, at ve safari, yürüyüş parkurları gibi birçok konuda ciddi yaptırımlar uygulayan Kapadokya Alan Başkanlığı’nın peribacaları arasına ve vadilere dökülen çöp ve molozlara ise sessiz kaldığını belirterek, tepki gösterdi.

İhlas Haber Ajansı’na konuşan turizmci Yavuz Ayhan, “Kapadokya’ya gelen turistlerin ve misafirlerin bana en büyük dert yandıkları konu çevreye atılan pislikler. Her gün Kapadokya’da molozlar sıralanıyor. Geçen hafta da gelen misafirler balonla gezerken yüzlerce, binlerce çöp poşetlerini vadide gördüklerini söylediler. Ben de bunun üzerine inanamadım ve gittim bizzat gözlerimle de gördüm” şeklinde konuştu.

"Kapadokya’da binaların üzerine yapılan sundurma çatı gibi olaylara müdahale eden Kapadokya Alan Başkanlığı neden bu duruma sessiz kalıyor?" diyen Ayhan, “Kapadokya’daki çirkin yapılaşmalara karşı geliyorlar. Tamam haklı olarak gelebilirler. Ama Kapadokya’nın doğal bölgesine atılan bu çöplerle ilgili neden hiçbir şey yapmıyorlar, neden tedbir almıyorlar? Bölgeye atılanlar moloz değil çöp. Bu konuda yetkililiklerden yardım istiyorum. Kapadokya’nın doğal güzellikleri, dünya mirası olan bu doğal vadilere çöpler atılarak doğal güzelliğini yok ediyoruz. Aynı zamanda sırf balona binmek için gelen misafirler, fotoğraf çekip Kapadokya’nın eşsiz güzelliklerini görmek istiyorlar. Fotoğraf çekerken de fotoğraf karesinde yerlerde çöp poşetleri, molozları görüyorlar. Kapadokya dünya mirası, milli park olan bir bölge. En az 50 kilometre alan içerisinde bir tane sigara izmariti atılmaması gerekirken maalesef traktörler bazında, kamyon bazında ve uçuş alanlarına, vadilere çöp atılıyor” dedi.