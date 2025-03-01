28 Şubat'ın Karanlık Yüzü: Saadet Partisi'nden Demokrasi Vurgusu

Altun, 28 Şubat'ın sadece Türkiye içindeki gelişmelerle sınırlı olmadığını, bu sürecin ardından yaşanan pek çok uluslararası olaya da dikkat çekti. "28 Şubat, Arap Baharı, Suriye iç savaşı, Gazze katliamı gibi olayların ortak noktası hepsinin aynı coğrafyada yaşanmış olmasıdır," diyen Altun, bu olayların planlandığı yerin 1897 Basel'de yapılan 1. Siyonizm Konferansı olduğunu belirtti. Altun, "Lanetli İsrail bu coğrafyadan sökülüp atılmadıkça, bu coğrafyada ne 28 Şubat ne de kaos biter," şeklinde uyarılarda bulundu.

Altun, 28 Şubat sürecinin, Türkiye'nin gelişen ekonomisini, demokrasisini ve milli iradesini hedef aldığını ifade ederek, dönemin başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinde "şahsiyetli dış politika" izlemeye başlamasıyla bu darbeyi tetiklediğini söyledi. Altun, Erbakan'ın D-8 girişimiyle, adil ekonomik düzenin kurulumuyla ve özgürlükçü politikalarıyla Türkiye'yi bağımsız bir rotaya soktuğunu belirtti. "28 Şubat darbesinin amacı, Türkiye'nin ABD ve İsrail'in yanında saf tutmaya devam etmesi, halkın vergilerinin faize gitmesi ve ülke kaynaklarının yabancı sermayelere açılmasıydı," dedi.

Altun, 28 Şubat darbesinin ülkemizde uzun vadede etkiler bırakmaya devam ettiğini belirterek, "Askerî vesayet ve darbelerle, muhtıralarla mücadele ettiğimiz gibi, şimdi de yargı eliyle kurulmaya çalışılan sivil vesayet düzenine karşı dimdik duruyoruz," dedi. "Demokrasi, hukuk ve sağduyu yanındayız," diyen Altun, Saadet Partisi olarak "Yeni Nesil Siyaset" anlayışını inşa edeceklerini ve halkın iradesini her zaman savunacaklarını ifade etti.

Altun, 28 Şubat döneminde halkın büyük bedeller ödediğini belirterek, "Cumhuriyet tarihimizin ilk ve son denk bütçesinin yapıldığı, çalışanlara ve emeklilere rekor zamların verildiği bir dönemde, askerî vesayet tarafından tertiplenen darbe, halkımızın ve ülkemizin geleceğine yapılmış bir ihanet olarak tarihe geçmiştir," dedi.

Saadet Partisi olarak, Türkiye'de adaletin sağlandığı, milli iradenin her zaman en ön planda olduğu ve tüm vesayetlerin son bulduğu bir Türkiye için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Altun, "Türkiye'nin geleceği, halkının özgür iradesine dayalı bir yönetim anlayışı ile şekillenecektir. Bizler, bu anlayışı 'Yeni Nesil Siyaset' ile inşa edeceğiz," diyerek, Saadet Partisi'nin demokrasiye olan bağlılığını vurguladı.

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, 28 Şubat'ın karanlık yüzünü hatırlatarak, halkın iradesini savunmaya devam edeceklerini ve her türlü vesayetin karşısında olacaklarını belirtti.