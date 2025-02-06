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Türk Tarih Kurumu Başkanı Özgen el attı: 'Kayseri Kitabeleri' basılıyor

Kültepe Koramaz Kapadokya Tarih Kültür Eğitim Derneği mensupları, Kayseri'nin tarihi ve kültürel değerlerini görüşmek üzere Kayseri Ak Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı'yla beraber Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen'i ziyaret etti.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Özgen el attı: 'Kayseri Kitabeleri' basılıyor

Ziyarette, Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu (Kültepe Kazı Alanı Başkanı), Prof. Dr. Osman Özsoy (Kayseri Üniversitesi ve Çekül Kayseri temsilcisi) ve Araştırmacı Tarihçi Mustafa Cingil de yer aldı.

Toplantıda, Naci Kum’un 1940 yılında, Kayseri’de müze müdürlüğü görevi sırasında hazırladığı ve yıllardır basılmayı bekleyen, Kayseri vakıf eserleri ve vakıf evlatlarının da anlatıldığı “Kayseri Kitâbeleri” adlı eserinin Türk Tarih Kurumu tarafından basılacağı müjdesi verildi. 

Kurum Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, eserin Mart ayına kadar düzenlemelerinin tamamlanacağını ve Haziran 2025’te okuyucularla buluşacağını belirtti.

Bu değerli eserin Kayserililer ve Kayseri tarihi ile buluşmasına katkı sağlayan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen ve Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, önemli bir çalışmaya imza atmış olacaklar.

Haber Merkezi

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