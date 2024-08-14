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Türkiye Boccia Şampiyonası'na Kayseri damgası

Kocaeli'nde düzenlenen Boccia Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden sporcular 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz ve 1 Türkiye dördüncülüğü elde etti.

Türkiye Boccia Şampiyonası'na Kayseri damgası
Kayseri GündemEditör

Kocaeli’nde düzenlenen Boccia Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri’yi temsil eden sporcular; 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz ve 1 Türkiye dördüncülüğü elde etti.

Boccia Türkiye Şampiyonası Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’nde 15 şehirden 16 kulübe bağlı 130 sporcunun katılımı ile tamamlandı. Türkiye Şampiyonası’nda Kayseri’yi temsil eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcularından çiftler kategorisinde Öner Bozbıyık ve Rabia Nur Boyraz Şampiyon olurken, tekler kategorisinde ise Öner Bozbıyık Türkiye birincisi oldu. Yine şampiyonada Derya Dökmeci Türkiye ikincisi, Rabia Nur Boyraz Türkiye üçüncüsü ve Hakan Arık Türkiye dördüncüsü oldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Sporcularımızı ve antrenörlerini elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” denildi.

İHA
Kayseri Gündem

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