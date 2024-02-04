Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanları, Kıbrıs Gazisi Fahri Yeniceli'yi ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Kayseri Valiliği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’yla Kayseri Gençlik Meclisi Derneği işbirliğiyle ve Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu ile TÜRKAV Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı’nın katkılarıyla depremin 1. Yıldönümünde hayatını kaybeden ve depremzede vatandaşlar için hazırlanan ‘Küçük Yürekler Büyük Hayaller’ projesi gerçekleştirildi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu ve Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı’nın çalışmalarıyla hazırlanmış olan 1071 yardım kolisi, 2 bin 352 vatandaşın kaldığı Kahramanmaraş’ın Savunma Sanayii Konteyner Kenti’nde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Yardım kolilerinin dağıtıldığı esnada depremzede vatandaşlarla bir araya gelen Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, Kayseri Şube Başkanı Muzaffer Pala ve Kahramanmaraş Şube Başkanı Hüseyin Denizdurduran, depremzede Kıbrıs Gazisi Fahri Yeniceli’yi ziyaret etti.

Yeniceli ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Lokman Aylar, “Büyük bir afetten geçtik, rabbimize şükür ki devlet adamlarımızdan bütün vatandaşlarımıza kadar herkes tek vücut ve seferber oldu. Herkes deprem bölgelerine akın etti, yetti veya yetmedi ancak herkesin yüreği burada atıyordu. Allah tüm kaybettiklerimize rahmet eylesin, kalanlarımıza sabır versin” dedi.

6 Şubatta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremde Kayseri’den yapılan yardımlarının büyük bir bölümünün Kahramanmaraş’a ulaştırıldığını ifade eden Başkan Muzaffer Pala, “Kayseri halkı, tırlar dolusu yardımları Kahramanmaraş’a intikal ettirdi. Memleketimizin her bir tarafından yoğun destek yağdı. Elhamdülillah millet olmanın bilinciyle hem insani hem de ahlaki değerlerimizi koruyarak bu sınavdan geçtik. Rabbim beterinden muhafaza etsin, tekrarını yaşatmasın” şeklinde konuştu.