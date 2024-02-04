'Küçük Yürekler, Büyük Hayaller' Projesi kapsamında tiyatro oyunu sergilendi

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Kayseri Valiliği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’yla Kayseri Gençlik Meclisi Derneği işbirliğiyle ve Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu ile TÜRKAV Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı’nın katkılarıyla depremin 1. Yıldönümünde hayatını kaybeden ve depremzede vatandaşlar için hazırlanan ‘Küçük Yürekler Büyük Hayaller’ projesi gerçekleştirildi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu ve Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı’nın çalışmalarıyla hazırlanmış olan 1071 yardım kolisi, 2 bin 352 vatandaşın kaldığı Kahramanmaraş’ın Savunma Sanayii Konteyner Kenti’nde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Proje kapsamında şehit ve gazi çocuklarından oluşan bir tiyatro ekibi, Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde depremden etkilenen vatandaşlara moral vermek adına ‘Kuzu Maydonoz’un Maceraları’ adlı oyunu sergiledi.

Yapılan projenin asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli depremin yıldönümüne denk geldiğini ifade eden Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz, “Her zaman buradaydık ve burada olmaya devam edeceğiz. Bedel ödeyenlerin bir arada bulunduğu bu ortamda bulunmaktan da onur duyuyorum. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.

Depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, depremden etkilenen vatandaşlara tekrardan geçmiş olsun dileklerini ileterek “Depremin travmasını atlatmak çok zordu. Yüce Türk milleti olarak bir olduk ve yaralarımızı sararak bugünlere gelmiş bulunmaktayız. Vakfımız olarak; şehitlerimizin kıymetli emanetleri olan çocuklarımızın hazırlamış olduğu tiyatro gösterisini Kahramanmaraşımızda yapmaya karar verdik. Emeği geçen Kayseri Şube Başkanımız Muzaffer Pala’ya, yönetimine, Kayseri Gençlik Meclisi Derneği’ne, Valiliğimize ve İçişleri Bakanlığımıza canı gönülden teşekkür ediyorum ve bütün şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum” şeklinde konuştu.

Güzel memleketimizin güzide bir şehri olan Kahramanmaraşımızda bu tiyatro oyununu sergilememiz, projemizin tamamlanması açısından çok elzem bir durumdu. Tiyatro programını sergileyen ekibimiz, yavrularımız bu vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şühedanın kıymetli hatıraları, kahraman gazilerimizin evlatları, Kayseri’nin bağrından koparak gelmiş 38 fidanımızdır. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum” dedi.

Tiyatro oyunu sonunda TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Korkmaz’a ve Tiyatro Yönetmeni Şükriye Uluhan’a plaket takdimi yapıldı.