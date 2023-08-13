Türkiye Kamu-Sen Kayseri Şubesi tarafından toplantı düzenlendi

Türkiye Kamu-Sen Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Türkiye Kamu-Sen Kayseri Şube Başkanı Muzaffer Pala, 'Türkiye Kamu-Sen'in yiğit evlatları sizlerle gurur duyuyoruz' dedi. 

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  • 13.08.2023 18:50
  • Güncelleme: 13.08.2023 18:50
Türkiye Kamu-Sen Kayseri Şubesi tarafından toplantı düzenlendi

Türkiye Kamu-Sen Kayseri Şubesi tarafından toplantı düzenlendi. Yapılan toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, Türkiye Kamu Sen Kayseri Şube Başkanı Muzaffer Pala ve davetliler katıldı. Yapılan toplantıda konuşan Başkan Pala, “Mazisi her daim hak ve hakikat uğruna onurlu mücadeleyi esas alarak milletimizin ve devletimizin asli unsurlarının müreffeh yarınlara ulaşması için gövdesini budaktan esirgemeyen Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koyma mücadelesini gösteren Türkiye Kamu-Sen’in yiğit evlatları sizlerle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

1ha

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