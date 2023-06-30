TÜRMOB’dan asgari ücrete zammın yüzde 35 olarak uygulanması önerisi

TÜRMOB, ‘Mesleki Kamuoyuna Duyuru’ başlığında bir duyuru yayımladı. Yapılan duyuruda, “3568 sayılı Kanunun 46’ıncı maddesi gereğince hazırlanan 2023 yılı Asgari Ücret Tarifesi 30/12/2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Ancak, Asgari ücret tarifesine uygulanan yüzde 85 oranındaki artışın yeterli olmadığı kanaati oluşmuştur. Birlik Yönetim Kurulu'nun 06/01/2023 tarih ve 19 nolu kararı ile yeniden değerleme oranının tarifeye yansıtılarak uygulanmasına karar verilmiş olup, enflasyondan kaynaklı kayıpları telafi edecek şekilde tarifedeki ücretlere yeniden değerleme oranı kadar (%122) farkının yansıtılarak uygulanması tavsiye edilmiştir. 20 Haziran 2023 tarihinde asgari ücrete yüzde 34 oranında zam yapılmıştır. İşletmelerimizin sürdürülebilirliği için daha önce tavsiye edilen ücretlerin yüzde 35 oranında artırılarak 1.7.2023 tarihinden itibaren uygulanması önerilmektedir. Bu artışa göre hazırlanmış tavsiye niteliğindeki tarifeye sistemimizde yer verilmiştir” ifadelerine yer verildi.