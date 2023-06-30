Akrabalar arasında çıkan kavgada yaralı sayısı 9'a yükseldi

Sivas'ın Gürün ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada yaralı sayısı 9'a yükseldi.

PAYLAŞ
  • 30.06.2023 18:40
  • Güncelleme: 30.06.2023 18:40
  • 33
Akrabalar arasında çıkan kavgada yaralı sayısı 9'a yükseldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Gürün ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada yaralı sayısı 9’a yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, Gürün ilçe merkezinde, Kaledere köyünden oldukları öğrenilen akrabalar arasında bulunan husumet nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada N.K., E.D., R.D., Y.D., Z.K., V.D., H.K., O.K. ve Y.C. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralılardan R.D. ve N.K. Sivas merkezdeki hastanelere sevk edildi. Öte yandan kavga esnasında bazı dükkanlar ve araçlarda zarar gördü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas Belediyesi'nden gençlere drone kursu

Talas Belediyesi'nden gençlere drone kursu

Kurban keserken dikkat

Kurban keserken dikkat

Mame Thiam ailesi ile kurban bayramını kutladı

Mame Thiam ailesi ile kurban bayramını kutladı

Kayseri'de 3.6 şiddetinde deprem

Kayseri'de 3.6 şiddetinde deprem

2 aracın birbirine girdiği kazada yaralılardan biri yaşamını yitirdi

2 aracın birbirine girdiği kazada yaralılardan biri yaşamını yitirdi

Kayserispor'da transfer yasağının kalkması için bayram sonu bekleniyor

Kayserispor’da transfer yasağının kalkması için bayram sonu bekleniyor

Çok Okunanlar
1
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

2
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

3
Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

4
Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

5
Mantar deyip geçmeyin: Ölüme götürebilir

Mantar deyip geçmeyin: Ölüme götürebilir

6
Aile Hekimleri Günleri Başlıyor

Aile Hekimleri Günleri Başlıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avrupa Oyunlarında mücadele eden Kayserili sporcular madalyayla döndü

Avrupa Oyunlarında mücadele eden Kayserili sporcular madalyayla döndü

2 kişi uyuşturucu kullandıkları ve ticaretini yaptıkları şüphesiyle gözaltına alındı

2 kişi uyuşturucu kullandıkları ve ticaretini yaptıkları şüphesiyle gözaltına alındı

DAHA FAZLA
TÜRMOB'dan asgari ücrete zammın yüzde 35 olarak uygulanması önerisi

TÜRMOB’dan asgari ücrete zammın yüzde 35 olarak uygulanması önerisi

Kayseri Milletvekili Arıkan siyasi partilerle bayramlaştı

Kayseri Milletvekili Arıkan siyasi partilerle bayramlaştı

Kaçan kuşunun peşinden ölüme gitti

Kaçan kuşunun peşinden ölüme gitti

Kayseri'de kurban etleri sucuk oluyor

Kayseri'de kurban etleri sucuk oluyor

Çarşaflı 3 kişi motosiklet kasasından pompalı silahla aracı kurşunladı

Çarşaflı 3 kişi motosiklet kasasından pompalı silahla aracı kurşunladı