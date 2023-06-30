Akrabalar arasında çıkan kavgada yaralı sayısı 9'a yükseldi

Sivas’ın Gürün ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada yaralı sayısı 9’a yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, Gürün ilçe merkezinde, Kaledere köyünden oldukları öğrenilen akrabalar arasında bulunan husumet nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada N.K., E.D., R.D., Y.D., Z.K., V.D., H.K., O.K. ve Y.C. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralılardan R.D. ve N.K. Sivas merkezdeki hastanelere sevk edildi. Öte yandan kavga esnasında bazı dükkanlar ve araçlarda zarar gördü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.