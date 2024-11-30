Tütün kaçakçıları polisten kaçamadı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir depoda sigara dolumu yaparak piyasaya sürdüğü tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Tütün kaçakçıları polisten kaçamadı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir depoda sigara dolumu yaparak piyasaya sürdüğü tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir depoda makineler ile sigara dolumu yapılarak piyasaya sürüldüğü bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda H.İ.T. (43), E.A. (27) ve S.K. (18) yakalanırken, yapılan aramalarda 2 adet elektrikli sigara doldurma makinesi, 31 bin 600 dal makaron, 10 kilogram tütün, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, yakalanan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

İHA
Kayseri Gündem

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