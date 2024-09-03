Ulaşım Kartı Desteği için müracaatlar başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine sağlanacak ulaşım kartı desteği başvuruları 2 Eylül Pazartesi günü başladı.

Gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik alanında Türkiye’ye örnek hizmetlere imza atan öğrenci dostu Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gönüllere dokunan hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda, ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım kartı desteği için müracaatları başlattı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, 2 Eylül Pazartesi başlayan başvurular neticesinde şartları sağlayan ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine, yeni eğitim ve öğretim döneminde okullarına günlük ulaşım sağlamaları için aylık 150 binişlik ‘ulaşım kartı’ yardımı yapılacak.

Destekten merkez 5 ilçede eğitim gören ihtiyaç sahibi ailelerin öğrencileri faydalanacak

Büyükşehir’in ulaşım kartı desteğinden, 2024-2025 eğitim öğretim yılında Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu ilçelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul, ortaokul ve lisede eğitimine devam eden öğrencileri faydalanabilecek.

Başvuruları 2 Eylül Pazartesi günü başlayan desteğe müracaatta bulunmak isteyen vatandaşlar, başvuru şartları hakkında detaylı bilgiye https://www.kayseri.bel.tr/ulasim-yardim-formu adresinden erişebilecek ve başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.